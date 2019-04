Gérard Depardieu pessimistisch na brand

Depardieu verblijft nu in zijn wijnkasteel in het Loiredal, maar wil zo snel mogelijk naar Parijs terug. Hij zegt geen woorden te hebben om zijn ontzetting uit te drukken. Volgens hem is het een ’vreselijke wond voor de hele stad’.

Hij legt een link naar de sameleving. „De vreselijke brand in de Parijse kathedraal Notre-Dame is een onheil dat onze samenleving treft die steeds meer instabiel is en geen fundament meer heeft.” Hij noemt het ’een tragedie van onvermogen’.

Het blijkt dat de acteur die zijn land ontvluchtte voor de belastingdienst, nog wel enige liefde voor de hoofdstad van dat land heeft. Depardieu was jaren eerder niet te beroerd zijn Fransmanschap op te geven en een Russisch paspoort in onvangst te nemen. Hij voelde zich namelijk diep gekwetst door zijn land om de kritiek op zijn vlucht om de inkomstenbelasting van 85% te vermijden.