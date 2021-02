Marilyn Manson reageert op beschuldigingen misbruik

Ⓒ ANP/HH

Marilyn Manson heeft via Instagram laten weten zich absoluut niet te herkennen in de bewoordingen die zijn ex-verloofde Evan Rachel Wood, en nog vier andere vrouwen, over hem hebben geuit. De excentrieke zanger zou zich volgens de vrouwen jarenlang schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, onderdrukking en mishandeling.