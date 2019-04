Marc van der Linden heeft nieuwe liefde na breuk om ’kwabben’

Marc laat verder niets los over zijn nieuwe vlam. Wel is hij openhartig over de relatiebreuk met zijn vorige liefde, die deels te maken had met zijn imposante gewichtsverlies. „We hadden een hele goede relatie, maar toen ik afgevallen was en hij een keer dronken was, stapte ik uit de douche en dan had je dus dat vel. Of nou ja, huid. Het zijn kwabben. Dan boog hij voorover en zei hij ’that isn’t pretty, is it?”, blikt Marc, die ruim 120 kilo is afgevallen, terug.

„Daar moest ik toen nog wel om lachen, maar het was wel een keerpunt. Als ik achteraf kijk, speelde dat bij hem al langer”, vertelt hij. De relatie verslechterde. „Hij kwam altijd en dan zei hij ’you look a-mazing,’ maar nooit ’handsome’ meer, of ’sexy.”

Hoewel Marc blij en gelukkig is te zijn afgevallen, was het ook een zware periode. „Ik had nooit verwacht dat ik met zoveel dingen te maken zou krijgen, bijvoorbeeld een relatiebreuk na het afvallen.” Ook is hij erg ziek geworden, maar wat hij precies had is niet duidelijk. „Dat heb ik bijna niet in het openbaar verteld, dat is gelukkig allemaal voorbij dus ik kan het achter me laten.”