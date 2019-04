’Wie denkt dat dit gemakkelijk is, heeft het mis’

Kim Kardashian woont in de staat Californië, waar het mogelijk is om advocaat te worden zonder een daadwerkelijke rechtenstudie te volgen. De realityster laat op Instagram weten ’keihard te werken’ en haalt uit naar de mensen die kritiek op haar hebben.

„Vorig jaar heb ik me ingeschreven om rechten te studeren bij de California State Bar. Dat houdt in dat ik de komende 4 jaar minimaal 18 uur per week werk bij een advocatenkantoor en daarnaast ook schriftelijke en multiple choice-testen moet doen. Mijn eerste jaar zit er bijna op en zodoende bereid ik me nu voor op de ’baby bar’, een miniversie van het grotere examen. Dit is verplicht als je op deze manier rechten studeert”, aldus Kim.

Privileges

„Er wordt mij verweten dat ik privileges heb en dat ik dit kan doen omdat ik geld heb, maar zo zit het niet in elkaar. Als je een droom hebt, moet je die najagen, ongeacht wat anderen ervan vinden. Het interesseert niemand hier wie ik ben en iedereen die in een staat woont waar deze manier van studeren erkend is, kan dit pad volgen.”

„Wie denkt dat dit makkelijk is, heeft het mis. Mijn weekenden breng ik door zonder mijn kinderen, omdat ik lees en studeer. Overdag werk ik en ’s avonds breng ik mijn kinderen naar bed om daarna weer verder te leren. Het is soms erg veel, waardoor ik me afvraag of ik het nog volhoud. Maar dan steunen mijn dierbaren mij door te zeggen dat ik door moet gaan. Dit is iets wat ik heel graag wil en daarom zet ik me hier ook toe. Het is nooit te laat om je dromen te volgen.”

Tot slot bedankt Kim twee dames die haar mentor zijn en begeleiden tijdens het hele proces. „Ik ben hen eeuwig dankbaar voor hun steun en het vertrouwen dat ze in mij hebben.”