Snollebollekes geven extra show in Gelredome

In reactie op het snel uitverkopen van de shows in maart, zei de organisatie zaterdag al extra concerten te overwegen. Het optreden op zaterdag 28 maart was binnen twintig minuten uitverkocht, een record volgens concertorganisator Matrixx. De tickets voor 27 maart waren later op de dag ook allemaal verkocht.

Vorige maand verkochten de Brabanders al twee keer het Arnhemse stadion uit. „Wat er nu allemaal gebeurt is onwerkelijk”, aldus Rob Kemps, het gezicht van Snollebollekes. „Twee weken geleden waren het twee ongekend gave shows in het GelreDome, maar dat het publiek nú al weer hun ticket voor volgend jaar wil kopen, is ongekend en een teken dat ze het écht naar hun zin hebben gehad!”

