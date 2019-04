Micha Wertheim gaat naar Carré

De komiek stond in 2016 ook al twee avonden in Carré. In de voorstelling Micha Wertheim Voor Alle Duidelijkheid reflecteert de cabaretier op de behoefte onbevangen in het leven te staan.

„Nu alles altijd en overal duidelijk is, wordt verdwalen steeds lastiger”, aldus Wertheim. „Raak de weg nog maar eens kwijt. Durf je maar eens vallend staande te houden.” De show kreeg goede recensies.

De kaartverkoop gaat donderdag van start.