’Temptation-koppels véél berekender’

Aan Het Laatste Nieuws vertelt ze over haar duistere vermoedens. „Ik heb het gevoel dat bepaalde koppels zich niet hebben ingeschreven om hun relatie te testen, maar om bekend te worden. Inmiddels is bekend wat de voorbije seizoenen hebben opgeleverd voor de deelnemers. Actes de présence, plots veel meer volgers op sociale media, met alle bijbehorende voordelen...” Volgens haar was dat voor sommige deelnemers de grootste drijfveer.

Ook een reden dat de deelnemers volgens haar veel meer bezig zijn met hoe ze op de camera overkomen. „Ze kunnen het televisiegebeuren niet loslaten. Dat is best jammer.” Berekenend zijn ze zeker, volgens haar.

Ze heeft dan ook een advies voor de kandidaten. „Je neemt in principe deel aan Temptation Island om je relatie te testen, dus zoek toch een beetje de verleiding op en ga op een normale manier om met de vrijgezellen. Pas dan weet je of je kunt weerstaan en of je trouw kan blijven.”