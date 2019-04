De Staat plakt Europese shows vast aan tour

„Onze Europese verovering gaat verder”, schrijven de rockers. „We kijken ernaar uit jullie daar te zien.” De Bubble Gum Tour wordt in oktober afgetrapt. Tot het eind van het jaar reist De Staat naar onder meer Duitsland, Hongarije, Engeland en Spanje. Ook is de band te zien in Nijmegen, Maastricht en Tilburg.

Voor De Staat is optreden in het buitenland niets nieuws. De mannen gaan vaker de grens over voor optredens in clubs en op festivals.