’Scooter Braun niet blij met ruzie Taylor Swift’

Taylor beschuldigde Scooter en Big Machine-oprichter Scott Borchetta er vorige week van een optreden van haar tijdens de American Music Awards te dwarsbomen. Ze wordt daar geëerd met de Artist of the Decade Award en was van plan een medley van haar eigen werk te zingen. Big Machine is echter eigenaar van al haar oude muziek, en zou daarvoor geen toestemming hebben gegeven.

Taylor haalde daarop flink uit naar Scooter en Scott op social media, volgens de insider van E! tot grote ergernis van Scooter. „Hij is gefrustreerd omdat hij door het slijk wordt gehaald. Hij runt Big Machine niet, hij heeft niet de dagelijkse leiding over het bedrijf. Hij was niet eens betrokken bij deze onderhandelingen.” Volgens de bron heeft de manager, die ook voor onder meer Kanye West en Ariana Grande werkt, daarnaast meerdere keren geprobeerd contact te leggen met Taylor, die een persoonlijk gesprek zou weigeren.