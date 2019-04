Musicalparodie op Friends in de maak

De bedenker en schrijver van Friendsical is Miranda Larsson, die eerder al musicalbewerkingen maakte van Spongebob en Sleepy Hollow. Friendsical gaat op 15 juli in première in Cheltenham.

Waar de parodie precies over gaat, is nog niet bekend. Uit de toelichting valt wel op te maken dat net als in de serie de knipperlichtrelatie van Ross en Rachel een centrale rol speelt. „Wanneer de vrouw van Ross hem verlaat voor een andere vrouw, vreest hij dat hij nooit meer verliefd wordt. Maar dan komt Rachel terug in zijn leven... Eindigt hij met zijn enige ware liefde?”, zo is te lezen.

Ook de titels van liedjes uit de musical verklappen verwijzingen naar de show. (He’s her) Lobster!, Richard’s Moustache en You’re Over Me? When Were You Under Me? zijn liedjes die speciaal voor de productie werden geschreven.

Fans van de sitcom, die tot 2004 te zien was en nog steeds een groep trouwe volgers heeft, vragen al jaren om een vervolg of remake. Een van de bedenkers zei echter onlangs in een interview dat een Friends-reünie er nooit van zou komen.