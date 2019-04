Het is echt over en uit tussen Sylvie Meis en de 29-jarige Bart Willemsen. De blonde diva heeft de breuk bevestigd. „Sinds een paar weken is onze relatie voorbij”, zo laat ze weten aan Bunte. Maar een paar weken geleden schreeuwde Sylvie juist nog van de daken hoe gelukkig ze was met haar jonge god. Een reconstructie.