Stalker Taylor Swift verdwijnt achter tralies

Alvarado drong op 7 maart het huis van Taylor in SoHo binnen. Hij werd gezien op camerabeelden, die uitwezen dat hij met een ladder de zijkant van het gebouw beklom en zo op haar patio terecht kwam. Hier sloeg de man een glazen deur in, wat voor een schadepost van 4000 dollar zorgde. De beveiligers die de beelden live bekeken, waarschuwden direct de politie. Zij arriveerden na een paar minuten en troffen Alvarado op de patio aan.

Het voorval vond plaats nadat de stalker een maand eerder was vrijgelaten na 6 maanden gevangenis. Hij moest toen een straf uitzitten omdat hij in april 2018 ook het huis van de zangeres binnendrong. Toen nam hij een douche en deed een dutje op het bed van Taylor, die beide keren dat de man in overtreding was niet thuis was.

Alvarado lijkt geen spijt te hebben van zijn acties: „Ik wilde gewoon met haar praten, ze lijkt me een aardig en cool persoon.”