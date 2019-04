Massale ergernis om ’gehuilebalk van Yvon Jaspers’

De wereld staat in brand, de Notre-Dame maandagavond zelfs letterlijk maar Yvon Jaspers vindt zichzelf vooral erg eenzaam. Dat is de tendens in de reacties op Twitter, van kijkers die zich groen en geel ergerden aan het optreden van de Boer zoekt Vrouw-presentatrice bij Pauw. Zij zette zichzelf volgens hen als slachtoffer neer in - nota bene - dezelfde uitzending als waar de oom en de vader van Anne Faber over hun hartverscheurende verdriet spreken.