Frans Bauer aan de slag bij RTL

Hoe de programma’s er precies uit gaan zien en wanneer ze worden uitgezonden, wordt later bekend. Frans gaat per 1 oktober aan de slag voor RTL. Directeur Content en Marketing Peter van de Vorst kijkt uit zijn komst: „Hij heeft zich ontwikkeld tot een zeer veelzijdig presentator die dicht bij de kijker staat. Hij is authentiek, professioneel, een echte familyman en altijd optimistisch. Een perfecte match dus met RTL 4.”

Frans was zelf na jaren voor de AVROTROS gewerkt te hebben vooral toe aan een nieuwe uitdaging, zo laat hij weten op Instagram: „Groot nieuws !!! Ik ga verhuizen!! Ben dol blij!! Een nieuwe stap en uitdaging in mijn leven!! Ik ga ervoor!!!”

De zanger was in 2003 al bij RTL te zien met De Bauers. De realitysoap won in 2004 de Gouden Televizier-Ring.