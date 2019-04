Dochter superheld Scarlett Johansson houdt van prinsessen

„Mijn dochter houdt van sprookjes”, zegt Scarlett lachend tegen USA Today. „Ze houdt van meisjes-dingen, prinsessen en zo. En ik ook! Ik hou echt van die oude Disney-prinsessen van vroeger”, bekent de Avengers-actrice.

’Black Widow’ ziet wel dat de prinsessen door de jaren heen zijn veranderd. „Ze zijn nu veel machtiger dan de oude, klassieke prinsessen van vroeger”, meent Scarlett. „Dat is soms wel lastig, want je ziet hoe die oude dynamiek van die sprookjes van invloed is op hoe je kinderen nu over de man/vrouw-verdeling in de samenleving kijken. Het is erg zwart-wit.”

Dat merkt de actrice ook bij haar eigen kroost. „Mijn dochter zegt bijvoorbeeld ’nee, dat is een jongenskleur, dat is jongenswerk’. En dan denk ik ’Hoe kom je daar nou bij?!’”