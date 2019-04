April Darby pakt titelrol in Aida in Concert

Darby speelde eerder de hoofdrol in The Bodyguard en de rol van Deloris van Cartier in Sister Act. Zij deelt in Aida in Concert het podium met onder meer Willemijn Verkaik en Freek Bartels.

Op het terrein van het Autotron bij Den Bosch is deze zomer een theaterconcert te zien met nummers uit de gelijknamige hitmusical van Elton John. De bijzondere show is tussen 20 en 30 juni zes keer te zien. De bezoekers van het musicalconcert kunnen dezelfde festivalsfeer op en rondom het terrein ervaren als die bij Elisabeth in Concert.

Nadat Aida in oktober 2001 in Nederland in première ging, groeide deze voorstelling uit tot de lievelingsmusical van het publiek. Bijna twee jaar lang stond de musical in het Circustheater in Scheveningen en er kwamen 1,2 miljoen bezoekers.