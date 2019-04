Ex Dean Saunders: ’Hij had me hartstikke dood kunnen slaan’

Volgens Jamie begon de relatie geweldig. De twee werden gekoppeld door haar tweelingzus en kwamen elkaar in 2011 tegen achter de schermen van Popstars. Jamie en Dean kregen een relatie en gingen samenwonen. Het leek allemaal mooi, totdat ze in verwachting raakte van zoontje London, zo vertelt ze in de nieuwe LINDA. „Ik was acht maanden in verwachting toen hij me de trap af smeet. We moesten naar de eerste hulp om te laten checken of London nog leefde.”

Jamie hoopte en dacht dat de mishandelingen over zouden gaan en wilde niet dat haar zoontje zonder zijn vader moest opgroeien. En dus bleef ze bij hem. Met als gevolg dat ze meerdere keren naar haar moeder moest vluchten en in blijf-van-mijn-lijf-huizen belandde. „Ik ben zo vaak met een smoes op de eerste hulp geweest dat zij het daar ook allemaal niet meer geloofden: ’Zo mevrouw Faber, bent u wéér van de trap gevallen?’”

Zo’n zes jaar geleden besloot ze dat het genoeg was. Jamie deed aangifte tegen Dean en hij werd veroordeeld, mede voor het feit dat hij de auto van haar vader in brand had gestoken. De zanger zit nog in de gevangenis, maar echt veilig voelt ze zich nog niet: „Ik zal altijd over mijn schouder moeten blijven kijken.”