Regisseur Jesse Bleekemolen gaat theater in

In de talkshow krijgt het publiek ook ruimte om de gasten te bevragen en zal de vraag centraal staan wat het met je doet als je talent meer wordt dan je hobby. En wat doet plotseling groot succes met je identiteit als jongvolwassene? Bleekemolen kan nog niet zeggen wie zijn gasten worden tijdens de tournee.

Young Famous zal vanaf het najaar van 2020 in de Nederlandse theaters te zien zijn. Bleekemolen begon zijn carrière op twaalfjarige leeftijd als stagiair bij Eyeworks, het bedrijf van Reinout Oerlemans. Op zijn 18e leverde hij zijn eerste speelfilm af, Fataal, over een twintiger die slachtoffer wordt van zinloos geweld. De film werd uitgebracht in de Nederlandse bioscopen en kreeg een release in zeventig landen.

Uit het project kwam, in samenwerking met bioscoopexploitant Pathé, een grote scholencampagne voort die nog steeds met veel succes loopt. Ook volgde er een musical. De jonge producent gaf onlangs de leiding over zijn bedrijf JSB Productions en de scholenvoorstellingen uit handen om zich verder te focussen op zijn regie- en schrijfambities.