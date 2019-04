Spice Girl Mel C komt naar festival Milkshake

De show van Mel C en Sink The Pink is onderdeel van een wereldwijde tournee langs allerlei Pride Festivals komende zomer. De gelegenheidsformatie is voor het eerst te zien op 21 juni in Sao Paulo en gaat vervolgens naar Bristol, Amsterdam, Stockholm, Brighton, Margate, Belfast en Dublin.

De samenwerking tussen Melanie C en Sink The Pink (STP) vindt zijn oorsprong in de vriendschap tussen de Spice Girl en STP-voorman Glyn Fussell. Afgelopen zomer werkten ze creatief samen tijdens het door STP opgerichte festival Mighty Hoopla. Alle hits van The Spice Girls kwamen voorbij, inclusief de aankleding die destijds zo kenmerkend was.

Merol

Verder kondigt Milkshake ook de komst van Merol en Honey Dijon aan. Merol brak recent door met de megahit Hou je bek en bef me. Honey Dijon (voorheen bekend als Miss Honey Dijon) is een Amerikaanse dj, producent, elektronische muzikant en mode-icoon.

Het tweedaagse dancefestival, dat eind juli voor de achtste maal plaatsvindt, is ontwikkeld vanuit de gedachtegang ‘niets moet, alles mag’. Het laat zien dat entertainment, muziekkeuze, kledingkeuze en status niets met seksualiteit te maken hebben.