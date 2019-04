Berget Lewis en Alain Clark bij Whitney Houston-tribute

Ahoy was de locatie van Whitney’s laatste concert in Nederland, twintig jaar geleden. Glennis geeft nu twee shows op 6 en 8 september. De zangeres deed haar hommage al tweemaal in een uitverkocht AFAS Live in Amsterdam.

„Ik weet dat de muziek van Whitney Houston bij heel veel mensen nog een belangrijke plek inneemt en veel losmaakt”, zegt Glennis. „Dat geldt ook voor veel van mijn vrienden en collega’s. Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met hen en het publiek Whitney in Ahoy te mogen eren!”

Tickets voor beide shows zijn nog verkrijgbaar.