Gerard Cox viert 80e verjaardag met soloshow

Cox gaat de voorstelling maken met de band van Bas van Lier. „De oude grijze baas laat zien en horen dat de vulkaan nog steeds niet is uitgebrand”, meldt een korte synopsis van de show. „Gerard laat zich niet vertellen wat hij wel en niet mag zeggen. Cox zijn humor, openheid en talent is relevanter dan ooit, de vrijheid van meningsuiting heeft nog nooit zo onder druk gestaan als nu. Hij geeft een stem aan mensen die zich regelmatig niet meer herkennen in de wereld waarin zij leven, en doet dat met heel veel zelfrelativering en humor.”

Eerder maakte de Rotterdamse grappenmaker, die onder meer bekendheid verwierf met hitserie Toen was geluk heel gewoon, al bekend dat hij weer dacht over een theatervoorstelling. Cox meldde toen al niet zijn mond te gaan houden. „Ik ga echt niet zitten denken: o, dat is een heilig huisje, daar moet ik van afblijven. Daar zijn heilige huisjes voor, om ze ondersteboven te schoppen.”

In hetzelfde interview stelde Cox dat er in zijn ogen in Nederland geen sprake is van racisme. „Als je hier je best doet, kun je alles worden. Of je nou wit of zwart bent.”