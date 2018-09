Tomb Raider stond op wensenlijstje JunkieXL

“Ik ben een ontzettende filmliefhebber. Er is een aantal films waar je graag aan wil werken en Tomb Raider is er daar één van”, zei JunkieXL bij RTL.

De Noor Roar Uthaug, die de nieuwe film over Lara Croft regisseert, koos JunkieXL. “Zoals altijd in Hollywood zijn er verschillende manieren waarop je benaderd kan worden. In dit geval was het de regisseur die graag met mij wilde werken.”

Tomb Raider, waarin Alicia Vikander Lara Croft vertolkt, moet in maart in de bioscopen draaien.