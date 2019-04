Christina Curry volledig uit de kleren

Via een reeks foto’s op Instagram laat de dochter van Patricia Paay en Adam Curry weten dat ze in de L’Homo staat. „Een aantal pagina’s vol met mij en mijn vrouw (aka my James Dean). Wij zijn het eerste lesbische stel dat wordt gefeatured en wat ben ik fucking trots! I love you Shenta”, schrijft ze bij een van de foto’s.

Christina is ervan overtuigd dat Shenta haar ware liefde is. „Onze eerste date duurde twaalf uur. Praten, zoenen, praten, zoenen. Shenta begrijpt me”, vertelt ze in het blad. „Verliefd worden op Shenta betekende voor het eerst dat ik niet van de zenuwen voor de trein wilde springen. Van ware liefde word je niet zenuwachtig.”

De 28-jarige brunette kwam er op haar 22e achter dat ze zich meer aangetrokken voelde tot vrouwen dan tot mannen, maar voor Shenta was dat al veel sneller duidelijk. „Op kinderfoto’s zie ik eruit als een pot. Ik speelde altijd met jongetjes en iedereen vroeg me of ik een jongen of een meisje was”, legt de vriendin van Curry uit. Op haar zestiende wist ze het zeker. „Heel even dacht ik nog dat ik bi was, maar toen ik eenmaal werk van een vrouw maakte, wist ik het: Shen je bent hartstikke gay.”

