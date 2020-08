Katy Perry bevallen van dochtertje Daisy Dove

„We zweven met liefde en verwondering vanwege de veilige en gezonde komst van onze dochter”, laten Katy en Orlando weten in een verklaring. „Maar we weten dat wij de gelukkigen zijn en niet iedereen zo’n vredige geboorte kan ervaren zoals dat bij ons het geval was.”

Het koppel schrijft dat sinds de uitbraak van het coronavirus veel pasgeboren baby’s in bepaalde gebieden al risico lopen vanwege het gebrek aan schoon drinkwater, zeep, vaccins en medicijnen tegen ziektes. „Als ouders van een pasgeboren baby breekt dit onze harten en leven we nu meer dan ooit mee met ouders die het moeilijk hebben.”

De zangeres en de acteur roepen vervolgens op om geld te doneren aan UNICEF via een speciaal daarvoor aangemaakte webpagina ter ere van de kleine Daisy Dove. „Door UNICEF te steunen, zorg je voor een veilige start in het leven en creëer je een gezondere wereld voor ieder kind. We hopen dat jullie hart zal bloeien van gulheid.”