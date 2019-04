Nederlander staat weer aan top Billboard-lijst

Afgelopen week werd Old Town Road en de remix-versie met countryveteraan Billy Ray Cyrus 143 miljoen keer beluisterd via de verschillende streamingdiensten. Daarmee werd het oude record van 116,2 miljoen streams voor Drake verpulverd. De rapper zette die score vorig jaar juli neer met In My Feelings.

Voor Billy Ray Cyrus valt er ook iets te vieren. Zijn versie werd vorige week nog niet meegerekend en dus scoort de 57-jarige zanger deze week zijn eerste nummer 1-hit in de prestigieuze Billboard-lijst. Zijn beste notering was tot nu toe plaats vier met zijn debuut Achy Breaky Heart in juli 1992.