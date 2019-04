Gezondheid groothertog Jean goede kant op

Zijn gezondheidstoestand is inmiddels verbeterd, zo heeft het Luxemburgse hof bekendgemaakt. Jean blijft voorlopig nog wel in het ziekenhuis.

De hoogbejaarde Jean treedt de laatste jaren nog maar weinig in het openbaar en woont in kasteel Fischbach, in het noorden van het groothertogdom. Hij regeerde van 1964 tot 2000 over Luxemburg. In oktober van dat jaar droeg hij de troon over aan zijn oudste zoon Henri.

Jean kampte recent ook al met gezondheidsproblemen. Eind 2016 lag hij in het ziekenhuis met bronchitis.