Josje Huisman wil terug naar Nederland

„Onze plannen worden concreter, ja. Er zijn steeds meer redenen om terug naar Nederland te gaan, zeker nu Kamari er is”, vertelt Josje aan het Vlaamse Dag Allemaal. „Ik voel me heel erg thuis hier, ik woon er ook al bijna tien jaar. In het begin dacht ik nog: het is maar voor een tijdje...”

Ze legt vooral haar gevoel te willen volgen en dat geeft aan dat ze dichter bij haar familie wil zijn. „In Vlaanderen voel ik me thuis, maar ik wil echt terug naar Nederland.” Het is echter niet zo dat ze België de rug toekeert. „Het is niet zo dat ik compleet uit België zal verdwijnen. ’Wacht nog een halfjaar’, zei mijn zus. ’Het is al zo wennen met die baby!’ Maar het voelt alsof Kamari er altijd geweest is, dus ik ben er helemaal klaar voor om naar Nederland terug te keren.”