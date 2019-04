Henry van Loon: ’Ik vond het pretty een gay te spelen’

Het spelen van de ’Noorse ridder’ is voor Van Loon een jeugddroom die werkelijkheid wordt. Ⓒ RTL

Slechts twee voorwaarden waren er gesteld voor de nieuwe Videolandserie Random shit: het moest om Henry van Loon draaien en grappig zijn. Verder kregen creatief verantwoordelijke Steffen Haar & Flip van der Kuil (bekend van New kids en New kids turbo) met de regisseurs volledig carte blanche, uniek in de tv- en filmwereld. In de reeks neemt Van Loon met frisse tegenzin al zijn ideeën met de humorloze tv-baas Gerard (Ruben van der Meer) door. „Niemand durft meer iets nieuws te proberen.”