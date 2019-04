Máxima vraagt altijd naar moeder Gerard Joling

Toen Gerard Joling samen met zijn moeder op een evenement was waar ook koning Willem-Alexander en Máxima aanwezig waren, trok Janny haar eigen plan. In Beau Monde vertelt de zanger dat hij zijn moeder nog had gezegd absoluut niet naar het koningspaar te gaan, maar dat advies bleek aan dovemansoren gericht.

„Toen stond ze dus met de koning te praten en wilde met hem op de foto. Ik schaamde me dood”, vertelt hij. Willem-Alexander kon er volgens Geer gelukkig wel om lachen.

Voor Joling en zijn moeder was het een moment om nooit te vergeten, maar ook bij onze royals staat de gebeurtenis in het geheugen gegrift. Volgens Gerard vraagt Máxima sindsdien altijd of hij de groeten aan zijn moeder doet.

