Dean Saunders reageert op beschuldigingen van zijn ex

Volgens Jamie begonnen de mishandelingen toen zij in verwachting was. Ze vertelt dat Dean haar toen van de trap heeft gegooid en ze naar de eerste hulp moest om te controleren of de zwangerschap niet in gevaar was. In de hoop dat het geweld zou stoppen, bleef ze bij hem, maar belandde uiteindelijk toch in een blijf-van-mijn-lijf-huis. Toen ze een tijd daarna omwille van hun zoontje toch weer contact met hem opnam, zou ze direct tegen de grond zijn geslagen met een gebroken kaak tot gevolg.

Hoewel Dean is veroordeeld voor de mishandeling en achttien maanden celstraf opgelegd heeft gekregen, wil hij Jamies verhaal ontkrachten. „Dean zit momenteel in detentie en mag geen contact hebben met de media. Om die reden kan hij zelf niet inhoudelijk reageren. Hij heeft ondergetekende verzocht om namens hem te reageren”, vertelt Deans advocaat René Halfens aan RTL Boulevard. „Het interview bevat ernstige beschuldigingen, waaronder nieuwe beschuldigingen waar Dean nog niet eerder mee bekend was. Vanwege zijn mediaverbod, kan hij hier op dit moment niet inhoudelijk op reageren. De timing van het interview zal waarschijnlijk dan ook niet geheel toevallig zijn. Als advocaat kan ik wel kort reageren op basis van het bestaande dossier”, gaat René verder.

„Dean heeft alle beschuldigingen van Jamie altijd ontkend. Hij is weliswaar voor een klein deel veroordeeld, maar hij heeft bewust afgezien van cassatie om een streep te kunnen zetten onder het verleden”, legt Deans advocaat uit. „Dean zit momenteel de gevangenisstraf uit. Daarna wil hij zich volledig gaan richten op zijn toekomst en die van zijn zoontje. Hij hoopt dat Jamie zich ook gaat richten op haar eigen toekomst en niet blijft hangen in haar rol als ’ex van Dean Saunders’ om op die wijze media-aandacht te blijven krijgen.”

