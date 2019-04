Genee en Hendriks krijgen talkshow

Het programma gaat Café Hendriks & Genee heten. In het programma ontvangen de twee presentatoren gasten aan tafel met wie ze praten over actuele zaken. Meer details over het programma kan Veronica nog niet geven.

Op de zondag wordt momenteel geen actuele talkshow uitgezonden. Wel zijn er verschillende programma’s over voetbal zoals Studio Voetbal (NPO 1) en VTBL (RTL 7).