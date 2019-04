Rob Peetoom: ’Ik verkoop een Julia Roberts’

Een natuurlijke look die bij de persoon past is precies datgene wat Rob Peetoom naar eigen zeggen uniek maakt. Hij heeft dan ook meerdere fashionshows gegeven voor andere kappers. „De meeste kappers maken fantastische kapsels, maar ik heb het altijd gedaan om de persoon mooier te maken. Ik kijk daarbij naar je gezichtsvorm, wat voor type haar heb je, jij bent de persoon die het leuk moet vinden.”

Niet een wild kapsel, maar de natuurlijke schoonheid naar boven brengen is de rode draad in het werk van Peetoom. „Als jij in mijn stoel zou zitten, dan wil je nooit meer een andere kapper”, zegt Peetoom. En dat is ook de standaard die de meesterkapper van zijn leerlingen eist. Peetoom is de afgelopen twintig jaar van zijn carrière bezig met zijn kennis doorgeven aan zijn leerlingen. „We trainen heel hard, sommigen mogen de eerste vier jaar nog niet eens knippen omdat ze nog niet op niveau zitten. Een goeie kapper is iemand die al zes, zeven jaar in het vak zit.”

Overname op tv

Sinds een paar maanden heeft Peetoom een zaak in New York, wat hij „ontzettend leuk en spannend” vindt. „Men geeft meer geld uit aan beauty. Dat is niet zozeer leuk omdat het commercieel is, maar het maakt het iets gemakkelijker als je iemand adviseert en begeleidt. Dat je ziet dat iemand je advies waardeert door de behandeling ook uit te laten voeren.”

Peetoom werd vijftig jaar geleden bekend doordat hij voor bladen, televisie en speelfilms heeft gewerkt. Maar de kapper richt zijn blik liever vooruit. „Ik ben niet zo’n terugkijker, ik kan nog wel zo’n 50 jaar door”, zegt Peetoom. Maar omdat dat er niet inzit, wordt zijn dochter Rochelle alvast klaargestoomd om de zaak over te nemen. De overname heeft ook de aandacht van omroep WNL getrokken, dinsdag zijn de opnames begonnen voor een aflevering van De Opvolgers. Het nieuwe seizoen van De Opvolgers begint in augustus weer, wanneer Rob Peetoom te zien is in het programma is nog niet bekend.

Maar voorlopig gaat Peetoom zelf nog even door en gaat hij eerst van zijn jubileum genieten. Dinsdagavond gaat de rode loper uit, is er een cocktailparty, diner en een fashion- en haarshow. BN’ers zoals Leco van Zadelhof, Maan en Fockeline Ouwerkerk komen het feestje meevieren. Lieke van Lexmond en Humberto Tan zijn de gastvrouw en gastheer van de avond.