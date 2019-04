Opnames Boer zoekt vrouw zijn begonnen

Het Commissariaat voor de Media, die een groot onderzoek deed naar de mogelijke belangenverstrengeling van presentatrice Yvon Jaspers, maakte maandag bekend dat Jaspers niets te verwijten valt. De NPO-coryfee lag onder vuur vanwege haar contract bij het veevoederbedrijf ForFarmers. Jaspers maakt voor deze organisatie betaald promotie voor het boerenleven, iets dat zij ook doet in het programma Onze boerderij.

In het programma Pauw stelde Jaspers toch zich „verrekte alleen” te hebben gevoeld vanwege het onderzoek. „Ik kon alleen maar huilen”, aldus Jaspers. „Ik heb 25 jaar gewerkt voor vertrouwen, dan komt er een journalist die een verhaaltje verzint, en iedereen gelooft dat zomaar. Ik voelde mij zo alleen.”

Ook stelde zij zich te weinig gesteund te hebben gevoeld door de KRO-NCRV. Op de vraag of de omroep haar wilde ontslaan, ging zij in de uitzending van Pauw niet in. Ook KRO-NCRV laat dinsdag weten geen reactie meer te geven op de hele affaire.

