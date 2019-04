Plien & Bianca keren samen terug in theater

Bianca Krijgsman heeft het nieuws dinsdag bevestigd. De nieuwe show is vanaf oktober in de Nederlandse zalen te zien. Een korte synopsis van de voorstelling belooft „meesterlijke typetjes, scherpe dialogen en sublieme timing.”

Het wordt het zevende theaterprogramma dat het tweetal samen maakt. De laatste maal dat de twee vrouwen zonder anderen op het podium stonden, was in 2015 met het programma Gaat het nog door?. Het tweetal ontving hiervoor een Poelifinario-nominatie.

Samen met de groep Droog Brood maakten Plien & Bianca in 2017 wel het gelegenheidsprogramma Slippers. Ook speelden zij samen met Arjan Ederveen in 2018 in de musical Selma Ann Louise.