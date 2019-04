Makers Avengers End Game: verpest de film niet

Zij vragen iedereen die vanaf volgende week dinsdag de film gaat zien, niets te vertellen over het einde van het verhaal. „Dit is het einde”, schrijven ze. „Het einde van een onvergelijkbaar mozaïek dat elf jaar en elf verschillende filmreeksen omspande. We hebben met z’n allen deze reis gedeeld, meegeleefd met de personages. Gelachen, gejuicht, gehuild, gedachten gedeeld.”

De regisseurs hebben echter nog een nadrukkelijk verzoek voor alle fans die als eerste Avengers: End Game gaan zien. „Verraad het verhaal niet. Verpest de ervaring niet voor je medefans, net zoals je niet zou willen dat anderen voor jou de ervaring van deze film zouden verpesten. Thanos eist je stilte.” Die laatste zin is een verwijzing naar de grote schurk in de vorige en de nieuwe Avengers-film.

Avengers: End Game is het vervolg op Avengers: Infinity War, die vorig jaar alle bioscooprecords brak. De film bracht wereldwijd 2 miljard dollar op. De verwachting is dat End Game, die over twee weken in de bioscopen te zien zal zijn, dit ook weer gaat doen. In de voorverkoop in Nederland zijn al vele tienduizenden kaarten verkocht.