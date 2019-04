Opnieuw riskeert R. Kelly celstraf

Bronnen melden aan TMZ dat Kelly’s ex Drea Kelly de afgelopen twee maanden geen kinderalimentatie heeft ontvangen. Hij moet ruim 20.000 dollar per maand aan zijn ex betalen.

Kelly zat begin maart drie dagen in de cel vanwege alimentatieschuld, wat in de staat Illinois een misdrijf is. De zanger was de moeder van zijn drie kinderen nog bijna 162.000 dollar verschuldigd. Nadat een fan dit bedrag voor hem betaald had, kwam Kelly weer op vrije voeten. De zanger heeft meteen een verzoek ingediend om de alimentatie te verlagen, maar daarover doet de rechter pas op 8 mei uitspraak. Tot die tijd moet hij dus gewoon 20.000 dollar per maand betalen.

Gezien dinsdag bekend werd dat Kelly nog maar een paar honderd dollar zou hebben, is het maar de vraag of hij deze achterstallige schuld wel kan betalen. Volgens TMZ zou het dan ook zomaar kunnen dat hij binnenkort wederom een bezoek mag brengen aan de gevangenis.

