Netflix geeft Russian Doll tweede seizoen

Russian Doll werd in februari op de streamingdienst gelanceerd en vertelt over Nadia die in een tijdlus belandt waarin ze keer op keer doodgaat. Daardoor beleeft ze steeds opnieuw het feest van haar 36e verjaardag. Gedurende het eerste seizoen probeert ze erachter te komen wat er aan de hand is.

Voor Lyonne was Russian Doll haar tweede grote rol in een Netflix-serie. Ze heeft ook een vaste rol in Orange is the New Black, waarin ze Nicole 'Nicky' Nichols speelt.