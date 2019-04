Jennifer Lawrence maakt comeback

De nog titelloze film is het eerste filmproject van de theaterregisseur. „Ik denk echt dat dit het juiste eerste project is voor mij in de filmwereld”, vertelt Neugebauer aan The Hollywood Reporter.

„En tot nu toe was Jen ook echt een geweldige partner. Het was me heel snel duidelijk dat we hetzelfde denken over dit project. We kunnen ook echt heel goed samenwerken, dus ik kijk er naar uit om deze gelegenheid te gebruiken en onze gedachten samen te voegen.”

De opnames gaan nog in de zomer van 2019 van start. Jennifer Lawrence was onder meer te zien in Silver Linings Playbook, American Hustle, The Hunger Games, X-Men en Red Sparrow.