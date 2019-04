Buddy Vedder: ’Huilend zat ik onder de douche’

Als Buddy in de spiegel kijkt ziet hij „een man die vindt dat ’ie het goed doet”, zo vertelt hij in de nieuwste Beau Monde. „Uiterlijk ben ik geen Jan Kooijman of Manuel Broekman. Ik ben geen hunk, ook al scharen meidenbladen me wel eens in die categorie. Ik heb vrouwen nooit versierd met mijn uiterlijk. Altijd met mijn humor.”

Tegenwoordig is hij dolgelukkig in de liefde met Ginny Pauw, maar hij was niet altijd zo succesvol als het om vrouwen gaat. „ Voor mijn relatie met Ginny zat ik drie maanden op Tinder en ik had... Geen. Enkele. Match! Ik had al baardgroei, dus daar lag het niet aan. Huilend onder de douche zat ik”, grapt hij.

Zelf heeft hij wel een verklaring voor het gebrek aan aandacht. „Ik denk dat het ligt aan mijn lengte. Ik ben 1.76 meter; niet superklein, maar ook geen reus van een vent. Mijn vrienden maken er nog steeds grappen over. Maar als ik een foto van mijn vriendin laat zien, zijn ze snel uitgegrapt.”