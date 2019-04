Haagse band Gruppo Sportivo weer op tournee

Na de release van het nieuwe album Great deed de groep van voorman Hans Vandenburg voor het eerst in vijf jaar weer een paar concerten. Dit beviel zo goed dat deze zomer een korte tournee volgt. Daarna volgt nog een gelegenheidsoptreden op 29 juni op Parkpop Saturday Night in Den Haag.

De Haagse band had eind jaren 70 en begin jaren 80 grote hits met onder andere Hey Girl, Beep Beep Love en Disco Really Made It. Van de nieuwe single, What Else Can I Do?, is ook een videoclip uitgebracht.