George elke nacht uit bed voor tweeling

“Dat doe ik elke drie uur”, zei de 56-jarige George. “En als ik niet opsta, voel ik me schuldig. Mijn vrouw is elke drie uur bezig met voeden, dus dat is veel werk. Maar het is leuk!”

George, jarenlang een van ’s werelds meest begeerde vrijgezellen, beweerde lang dat hij nooit zou trouwen of vader zou worden. Dat veranderde toen hij mensenrechtenadvocate Amal Alamuddin leerde kennen, met haar trouwde hij in 2014, op 6 juni kwamen Ella en Alexander ter wereld.

Ontzettend moe

Sindsdien lijken zijn jaren als vrijgezel “heel ver” achter George te liggen, zei hij eerder deze maand in een interview met The Hollywood Reporter. “Ik ben nu echt verantwoordelijk voor twee kinderen. Ik wil ze gelukkig maken.”

George gaf destijds toe dat het vaderschap hem niet in de koude kleren gaat zitten. “We hebben last van vermoeidheid. We zijn beiden ontzettend moe.” De acteur en regisseur is naar eigen zeggen “gelukkig” goed met luiers. “Dat had ik niet gedacht.”