Linda de Mol is klaar met haters

Pesten onder jongeren wordt vaak besproken, maar pesten onder volwassenen krijgt juist zelden aandacht, terwijl dat ook heel vaak voorkomt. Zo stelt Linda in gesprek met Shownieuws. Volgens de presentatrice wat het dan ook hoog tijd om dit thema centraal te stellen in de nieuwste editie van haar magazine.

„Dan gaat het over dat ik helemaal opgespoten ben, te strakgetrokken, mismaakt, te oud, dom, oppervlakkig, irritant, kut stem... Nou ja, zo kan ik heel lang doorgaan, maar dat is ongeveer het gemiddelde van wat ik over mezelf lees”, vertelt ze.

„Ik heb niet echt de behoefte om iets tegen die haters te zeggen, ik denk dat ze een niet al te vrolijk bestaan hebben. Anders kan je niet zo’n zeur zijn.” Toch heeft ze het soms wel zwaar met alle commentaren. „Heel soms komen ze gewoon keihard binnen. Iemand die zei, toen ik in zijn optiek een fout maakte bij een berekening bij Miljoenenjacht, ’Ze is al net zo dement als haar moeder’. Daar kan ik echt een slechte nacht van hebben.”

