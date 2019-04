Is dit het bewijs dat Wes & Yo definitief uit elkaar zijn?

De grote droom van Wes en Yo zou namelijk ten einde zijn gekomen. XaXa, het restaurant van de twee op Ibiza, is gesloten en zou zelfs verkocht zou zijn. De broer van Yolanthe, Xavier Cabau van Kasbergen, die ten tijde van de opening van het restaurant de manager was, wil aan Shownieuws niets bevestigen. Hij laat wel weten dat hij niets meer met het restaurant te maken heeft.

Een simpele zoektocht op Google laat zien dat het restaurant inderdaad gesloten is. Dit zou dan ook het bewijs kunnen zijn dat de breuk tussen de twee definitief is. De verkoop van het restaurant zou volgens het programma de start zijn van het verdelen, dan wel verkopen van alle bezittingen. Wie de nieuwe eigenaar is, is nog niet bekend.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.