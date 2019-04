Eindigt hier het mooie SPICE GIRLS-sprookje?

De voorbereidingen van de aanstaande concertreeks van de Spice Girls lopen allesbehalve gesmeerd. Vorig jaar werd al bekend dat Victoria Beckham (rechts op de foto) niet zal deelnemen aan de reünietour en nu komt daar ook nog eens de vermeende ruzie tussen Mel B en Geri Halliwell – inclusief alle gevolgen – bovenop. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hoe dichterbij de Spice Girls Reunion Tour (van 24 mei tot en met 15 juni) komt, hoe hoger de problemen binnen de meidengroep zich opstapelen. Na de pikante onthulling van MEL B, onlangs in de talkshow van PIERS MORGAN, waarin ze vertelde in het verleden seks te hebben gehad met GERI HALLIWELL, is de hel losgebroken.