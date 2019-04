’Brad Pitt focust zich op kinderen na scheiding’

De verstandhouding tussen Brad en zijn inmiddels ex-vrouw Angelina was de afgelopen maanden vrij moeizaam. Dat had te maken met het voogdijschap over hun kroost, maar inmiddels zijn de twee voormalige echtelieden weer op betere voet met elkaar.

„Er is zeker minder drama tussen Brad en Angie, wat alleen maar goed is voor hun kinderen. Ze willen allebei het beste voor hun zes kids”, aldus een bron.

Pitt en Jolie zijn de ouders van Maddox (17), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (12) en de 10-jarige tweeling Vivienne en Knox.