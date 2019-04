Sophie Turner worstelde met depressie

De actrice, die 17 jaar was toen de hitserie begon, werd door haar populariteit ook blootgesteld aan kritiek op social media. Hierdoor raakte ze in een isolement. „Ik was niet gemotiveerd om iets te doen en de deur uit te gaan”, blikt Sophie terug. „Zelfs mijn beste vrienden wilde ik niet zien. Ik huilde en huilde en huilde. Zelfs als ik me moest aankleden. Ik zei: ik kan dit niet, ik kan niet naar buiten. Er is niets wat ik wil doen.”

Door de hulp van een therapeut, medicatie en haar verloofde Joe Jonas gaat het nu stukken beter. „Ik houd nu weer van mezelf, of in ieder geval meer dan dat ik deed”, vertelt ze. „Ik ben nu met iemand die me doet realiseren dat ik goede kwaliteiten heb. Als iemand elke dag tegen je zegt dat hij van je houdt dan ga je beseffen waarom dat zo is en ik denk dat je daardoor wat meer van jezelf gaat houden.”

Sophie hoopt dat ze met haar openheid anderen inspireert hulp te zoeken. „Mensen moeten zich niet schamen”, zegt ze. „Zoveel mensen worstelen met een depressie, angst of issues met hun lichaam. Meer mensen dan je realiseert. Als mensen dat delen met hun vrienden en familie dan is dat goed. Alles wat je moet doen is het aan iemand vertellen, zij kunnen je de hulp geven die je nodig hebt.”