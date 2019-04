Michelle Obama vertelt haar verhaal in de Ziggo Dome

Onder de titel Becoming: An Intimate Conversation With Michelle Obama vertelt de Amerikaanse over haar leven. Zo is Michelle Obama in korte tijd van ’boze zwarte vrouw’ tot publieksfavoriet uitgegroeid. Tijdens het presidentschap van haar man Barack werd Michelle op handen gedragen. Haar geheim? Jezelf blijven. „Je weet nooit wat de mensen precies van je denken. Ik besefte al snel dat ik niet te veel tijd moest verspillen aan piekeren over wat anderen van me vinden. Ik probeerde gewoon mezelf te zijn. Altijd. Want alles is een stuk makkelijker als je jezelf bent”, zei Michelle Obama eerder in De Telegraaf.

Dat betekent overigens niet dat de echtgenote van oud-president Barack Obama het altijd makkelijk heeft gehad. In haar boek beschrijft ze de obstakels die ze moest overwinnen, zoals druk en verwachtingen van buitenaf. Ook binnen het gezin was het niet altijd koek en ei. Haar relatie met Barack kwam vaak onder druk te staan omdat president zijn van de Verenigde Staten nu eenmaal veel tijd en energie kost.

Schijnwerpers

Michelle Obama vertelt ook over hoe ze moest leren leven met het gegeven dat haar gezin constant in de schijnwerpers stond. Maar al met al hebben de Obama’s het er goed vanaf gebracht. Het gezin is zelfs nu er een nieuwe president is, nog steeds mateloos populair in de Verenigde Staten.

Het bezoek aan Amsterdam is onderdeel van de Europese tour van Michelle Obama. Naast Amsterdam bezoekt zij ook Kopenhagen, Oslo, Londen, Stockholm en Parijs.