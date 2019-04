’Beyoncé komt donderdag mogelijk met album’

Als het screenshot klopt dan zou het nieuwe album van de zangeres Homecoming gaan heten, net als de Netflix-documentaire over Beyoncé die woensdag uitkomt. De film gaat over het optreden dat de zangeres vorig jaar gaf op het festival Coachella, wat mogelijk betekent dat de nieuwe plaat een livealbum is. Ook gaan er geruchten dat het juist een compleet nieuwe plaat is.

Beyoncé houdt geheel volgens verwachting zelf de lippen stijf op elkaar. De zangeres heeft haar laatste platen namelijk ook als verrassing uitgebracht. Vorig jaar verscheen het album Everything Is Love, dat ze samen met echtgenoot Jay-Z uitbracht, uit het niets. Ook haar laatste twee soloalbums Lemonade (2016) en Beyoncé (2013) waren een verrassing voor fans.