Mumford & Sons geeft unieke show in Nederland

Toegangskaartjes zijn niet eenvoudig te krijgen. Drie luisteraars doen uiteindelijk mee aan een spel waarbij ze zo lang mogelijk aan de telefoon moeten blijven. De winnaar mag vijftig vrienden meenemen naar de show.

Mumford & Sons staat op 9 mei ook in de Ziggo Dome in Amsterdam. De populaire rockformatie, die hits scoorde met nummers als Little Lion Man, I Will Wait en Believe, doet de concerthal aan voor een tour ter gelegenheid van de release van haar vierde album, Delta. Die plaat kwam eind vorig jaar uit.

Met Mumford & Sons strikt 3FM opnieuw een grote naam voor een 3FM Exclusive. Eerdere optredens waren onder anderen met Billie Eilish, Nothing But Thieves en Editors.