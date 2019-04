BBC vraagt Metropole Orkest weer voor Proms

Ⓒ CAMERA PRESS/ED/JL/BBC Proms

De BBC heeft het Metropole Orkest voor het zesde achtereenvolgende jaar uitgenodigd om op te treden op de Proms, in Londen. Op 21 augustus verzorgt het orkest in de Royal Albert Hall een avondvullend programma waarin de in 2003 overleden zangeres Nina Simone centraal staat.